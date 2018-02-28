الكرملين: نأسف من تجاهل شركاء روسيا لتجاوزات الإرهابيين في مناطق الغوطة

أعرب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف عن أسف موسكو من تجاهل بعض الدول الغربية لتجاوزات الإرهابيين في مناطق الغوطة.





وتنتشر فى عدد من قرى وبلدات الغوطة مجموعات ارهابية مرتبطة بتنظيم جبهة النصرة تعتدى بالقذائف على الاحياء السكنية فى مدينة دمشق وريفها حيث تنفذ وحدات من الجيش عملية عسكرية لاجتثاثها واعادة الأمن والاستقرار إلى الغوطة.





ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن بيسكوف تأكيده اليوم “حرص روسيا على استمرار العمل الخاص بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف الأعمال القتالية في سورية بغية إيصال مساعدات إنسانية”.





وتبنى مجلس الأمن الدولي السبت الماضي باجماع أعضائه قرارا يدعو إلى وقف الاعمال القتالية فى سورية لمدة 30 يوما على الاقل ولا يسري القرار على تنظيمات داعش وجبهة النصرة و”القاعدة” وجميع الجماعات الاخرى والكيانات المرتبطة بها وغيرها من الجماعات الارهابية كما حددها مجلس الأمن.



