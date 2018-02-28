الإرهابيون يستهدفون مسار الممر الآمن في مخيم الوافدين ويمنعون المدنيين من الخروج
التحالف الأمريكي يرتكب مجزرة جديدة تسفر عن استشهاد 24 مدنيا بريف ديرالزور الشرقي
الكرملين: نأسف من تجاهل شركاء روسيا لتجاوزات الإرهابيين في مناطق الغوطة
الخارجية: تقويض سيادة ووحدة أراضي سورية الهدف الوحيد للتحالف الدولي
استكمال الاستعدادات في مخيم الوافدين لاستقبال المدنيين الراغبين بالخروج من الغوطة
ميليشيات ريف حمص «خائفة» وشقيقاتها في درعا تحاول التصعيد
السلطات السورية تجهز ممرا إنسانيا بين الغوطة الشرقية ودمشق
المالية تحجز على 13 مليار ليرة لرجال أعمال وفاسدين لمصلحة 86 جهة حكومية
مسرحية الكيميائي تنطلق في الغوطة … موسكو: «استفزاز» .. برلين: لا معلومات لدينا
الكرملين يتحدث عن هدنة إنسانية وفتح ممر لإجلاء المدنيين.. و«جيش الإسلام» يرفض!
تحضيرات لـ«مرحلة ثانية» من العمليات في عفرين..وروسيا تعيد إحياء «الهدن المؤقتة» في الغوطة
من جرابلس إلى معرّة النعمان: الاحتلال التركي يتمدّد
النشرة الميدانية لمساء يوم الأثنين
وزارة الداخلية تنفذ حكم الإعدام بأحد كوادرها
مندوب سوريا الدائم لدى جنيف: مستمرون بعملياتنا ضد الإرهابيين بالغوطة

الكرملين: نأسف من تجاهل شركاء روسيا لتجاوزات الإرهابيين في مناطق الغوطة

 

أعرب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف عن أسف موسكو من تجاهل بعض الدول الغربية لتجاوزات الإرهابيين في مناطق الغوطة.

وتنتشر فى عدد من قرى وبلدات الغوطة مجموعات ارهابية مرتبطة بتنظيم جبهة النصرة تعتدى بالقذائف على الاحياء السكنية فى مدينة دمشق وريفها حيث تنفذ وحدات من الجيش عملية عسكرية لاجتثاثها واعادة الأمن والاستقرار إلى الغوطة.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن بيسكوف تأكيده اليوم “حرص روسيا على استمرار العمل الخاص بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف الأعمال القتالية في سورية بغية إيصال مساعدات إنسانية”.

وتبنى مجلس الأمن الدولي السبت الماضي باجماع أعضائه قرارا يدعو إلى وقف الاعمال القتالية فى سورية لمدة 30 يوما على الاقل ولا يسري القرار على تنظيمات داعش وجبهة النصرة و”القاعدة” وجميع الجماعات الاخرى والكيانات المرتبطة بها وغيرها من الجماعات الارهابية كما حددها مجلس الأمن.

وسبق أن حدد الجيش ممرا آمنا فى شباط عام 2017 لخروج المدنيين من الغوطة الا أن المجموعات الارهابية منعتهم من الخروج بغية الاستمرار في استخدامهم كدروع بشرية والسطو على المساعدات الانسانية التى يتم إيصالها إليهم بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري.

 

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.