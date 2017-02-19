وصول ناقلة فيول واثنتين محملتين بالبنزين والمازوت وأزمة المشتقات النفطية إلى زوال
انطلاق عملية القابون وبرزة والتحضير لمعركة «الغوطة الشرقية»
وزارة الأوقاف تقدم عقارات بمساحة 341 دونما للمواطنين بحي رميلة في جبلة
داعش يحث الأهالي في دير الزور لصد الجيش
تبادل للأسرى بين «تحرير الشام» و«الأقصى» واتفاق يفضي بخروج الأخير إلى الرقة
أسماء قتلى المجموعات الإرهابية المسلحة الذين سقطوا خلال أسبوع
إسقاط طائرة استطلاع لإرهابيي “داعش” في محيط دير الزور والعديد من القتلى بصفوف إرهابيي “جبهة النصرة” بريفي إدلب وحماة
جرحى مسلحي فصائل الجنوب يملؤون مشافي الاحتلال في صفد وحيفا بالأراضي المحتلة
دمشق تطالب مجلس الأمن بوقف الاعتداءات التركية
الحكومة القادمة .. ستكون ذكية
ميدان الجنوب: الجيش يطوّق خرق المنشية
«داعش» يحاول إغراق بلدات ريف حلب الشرقي
الداعمون الإقليميون والمعارضة: «موِّل تسُد»!
الجيش الأميركي استخدم قنابل «اليورانيوم المنضب» في سوريا
البنتاغون يستنفر لنشر قواته في سورية والكويت منصة الإنطلاق

الكاتبة السورية رامية اسماعيل تحتل المركز الثاني بجائزة “الطيب صالح” للإبداع

أعلنت جائزة “الطيب صالح” للإبداع الكتابي في الخرطوم عن نتائج دورتها السابعة وحلّت فيها المشتركة السورية “رامية عابد إسماعيل” بالمرتبة الثانية من خلال روايتها “زمن الخيانة” بجائزة قيمتها 10 ألف دولار.

وتَقدّم للدورة، التي أقيمت فعالياتها في العاصمة السودانية، بحسب وكالة “سونا” السودانية للأنباء، “208 عملًا روائيًا و18 دراسة نقدية، من 28 دولة حول العالم”.

و يذكر أن جائزة “الطيب صالح” العالمية للإبداع الكتابي، تأسست عام 2010 في الذكرى السنوية لوفاته، حيث دخل العالمية عبر روايته “موسم الهجرة إلى الشمال”، والتي صُنفت بين أفضل 100 رواية في التاريخ، و توفي عام 2009.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.