الكاتبة السورية رامية اسماعيل تحتل المركز الثاني بجائزة “الطيب صالح” للإبداع

أعلنت جائزة “الطيب صالح” للإبداع الكتابي في الخرطوم عن نتائج دورتها السابعة وحلّت فيها المشتركة السورية “رامية عابد إسماعيل” بالمرتبة الثانية من خلال روايتها “زمن الخيانة” بجائزة قيمتها 10 ألف دولار.



وتَقدّم للدورة، التي أقيمت فعالياتها في العاصمة السودانية، بحسب وكالة “سونا” السودانية للأنباء، “208 عملًا روائيًا و18 دراسة نقدية، من 28 دولة حول العالم”.



و يذكر أن جائزة “الطيب صالح” العالمية للإبداع الكتابي، تأسست عام 2010 في الذكرى السنوية لوفاته، حيث دخل العالمية عبر روايته “موسم الهجرة إلى الشمال”، والتي صُنفت بين أفضل 100 رواية في التاريخ، و توفي عام 2009.

وكالات