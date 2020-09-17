الكاتب حسن يوسف ينفي إلغاء تنفيذ مسلسل “الأمير الأحمر”

نفى الكاتب الدرامي حسن سامي يوسف الأخبار المتداولة عن إلغاء تنفيذ مسلسل “الأمير الأحمر”، بسبب تطبيع الإمارات مع العدو “الإسرائيلي”.



وقال يوسف في منشور على صفحته الشخصية في “فيسبوك”، أن “المسلسل الذي ألف نصه الدرامي، لم يلغ لأي سبب، إنما تم تأجيل تصويره فقط”.



وتابع يوسف: “اتصل بي من دبيّ مدير شركة الصبّاح المنتجة للعمل، وقال لي إنّ الخبر المنشور على “غوغل” عن مسلسل الأمير الأحمر عارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلاً”.



وكانت انتشرت أخبار أن المسلسل الذي يتناول حياة المناضل الفلسطيني أبو حسن سلامة، ألغيت فكرة تنفيذه، بالتزامن مع اتفاف التطبيع الإماراتي “الإسرائيلي”، حيث إن قناة “mbc” التي ستعرض المسلسل، تبث من دبي.



وأشار يوسف إلى أن العمل لم يتم إلغاءه لأية أسباب “سياسية أو غير سياسية”، وأكد أنّ ما حصل هو تأجيل تصوير العمل إلى السنة القادمة.



وأعاد يوسف سبب التأجيل إلى ” صعوبة التصوير في أوروبا خلال جائحة كورونا، حتى إننا لا نستطيع الحصول على تأشيرات الدخول، وبذلك نفقد حرية الحركة”.



ويتناول العمل الذي سيلعب بطولته الفنان تيم حسن، جزءاً من حياة المناضل الفلسطيني علي حسن سلامة الملقّب بـ “الأمير الأحمر”، الذي اغتالته “إسرائيل” عام 1979 بالقرب من منزله في بيروت.



كما سيتطرق إلى السنوات الأخيرة من حياة سلامة وعلاقته العاطفية وزواجه من ملكة جمال الكون، جورجينا رزق.



يذكر أن اخبارا كثيرة انتشرت عن أن الممثل تيم حسن، سيركز في الفترة القادمة على تصوير جزء جديد هو الخامس من مسلسل “الهيبة”، لذا سيتفرغ له دونا عن غيره، علما أن الجهة المنتجة لم تعلن بعد عن موعد عرض الجزء الرابع.





