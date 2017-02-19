القوة الصاروخية للجيش اليمني تستهدف موقعا للقوات السعودية في جيزان

استهدفت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية بصاروخ بالستي متوسط المدى موقعا لقوات نظام بني سعود في جيزان.



ونقلت وكالة سبأ عن مصدر عسكري يمني قوله اليوم: إن “الصاروخ استهدف محطة كهرباء الشقيق التي تغذي اغلب القواعد العسكرية لنظام بني سعود في خميس مشيط وابها في جيزان” مشيرا الى ان الصاروخ أصاب هدفه بدقة.



وأضاف المصدر: إن إطلاق الصاروخ البالستي يأتي ردا على استمرار عدوان نظام بني سعود في ارتكاب المجازر وفرض الحصار على الشعب اليمني.



ويشن نظام بني سعود عدوانا متواصلا على اليمن وشعبه منذ 26 اذار 2015 تسبب بمقتل واصابة الالاف اضافة الى دمار هائل بالمنشآت والمساكن والمدارس والبنى التحتية للاقتصاد اليمني.

وكالات