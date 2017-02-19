وصول ناقلة فيول واثنتين محملتين بالبنزين والمازوت وأزمة المشتقات النفطية إلى زوال
انطلاق عملية القابون وبرزة والتحضير لمعركة «الغوطة الشرقية»
وزارة الأوقاف تقدم عقارات بمساحة 341 دونما للمواطنين بحي رميلة في جبلة
داعش يحث الأهالي في دير الزور لصد الجيش
تبادل للأسرى بين «تحرير الشام» و«الأقصى» واتفاق يفضي بخروج الأخير إلى الرقة
أسماء قتلى المجموعات الإرهابية المسلحة الذين سقطوا خلال أسبوع
إسقاط طائرة استطلاع لإرهابيي “داعش” في محيط دير الزور والعديد من القتلى بصفوف إرهابيي “جبهة النصرة” بريفي إدلب وحماة
جرحى مسلحي فصائل الجنوب يملؤون مشافي الاحتلال في صفد وحيفا بالأراضي المحتلة
دمشق تطالب مجلس الأمن بوقف الاعتداءات التركية
الحكومة القادمة .. ستكون ذكية
ميدان الجنوب: الجيش يطوّق خرق المنشية
«داعش» يحاول إغراق بلدات ريف حلب الشرقي
الداعمون الإقليميون والمعارضة: «موِّل تسُد»!
الجيش الأميركي استخدم قنابل «اليورانيوم المنضب» في سوريا
البنتاغون يستنفر لنشر قواته في سورية والكويت منصة الإنطلاق

القوة الصاروخية للجيش اليمني تستهدف موقعا للقوات السعودية في جيزان

استهدفت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية بصاروخ بالستي متوسط المدى موقعا لقوات نظام بني سعود في جيزان.

ونقلت وكالة سبأ عن مصدر عسكري يمني قوله اليوم: إن “الصاروخ استهدف محطة كهرباء الشقيق التي تغذي اغلب القواعد العسكرية لنظام بني سعود في خميس مشيط وابها في جيزان” مشيرا الى ان الصاروخ أصاب هدفه بدقة.

وأضاف المصدر: إن إطلاق الصاروخ البالستي يأتي ردا على استمرار عدوان نظام بني سعود في ارتكاب المجازر وفرض الحصار على الشعب اليمني.

ويشن نظام بني سعود عدوانا متواصلا على اليمن وشعبه منذ 26 اذار 2015 تسبب بمقتل واصابة الالاف اضافة الى دمار هائل بالمنشآت والمساكن والمدارس والبنى التحتية للاقتصاد اليمني.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.