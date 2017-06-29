القهوة تساهم بإنقاص الوزن

توصل علماء صينيون إلى نتائج تبين أن مادة الكافيين الموجودة في القهوة تؤثر على الشهية وتساهم بإنقاص الوزن.



وفي مقال نشرته مجلة Nature Communications قال العلماء “قمنا بالعديد من التجارب على الفئران المخبرية لمعرفة تأثيرات مادة الكافيين على آلية عمل الجملة العصبية والعديد من الوظائف الحيوية، وقمنا بمتابعة مسارات عمل الأعصاب في حال حقن تلك المادة في أجساد الفئران، وراقبنا المستقبلات العصبية الموجودة في منطقة تحت المهاد بالدماغ والتي تتحكم بضبط عمليات الأيض وتحوي على مراكز التحكم بالجوع والعطش “.



وبعد التجارب توصل العلماء لنتيجة مفادها أن الكافيين له تأثير على تلك المنطقة في الدماغ، كما أن وجوده في الجسم يساهم في زيادة إفراز هرمون الأوكسيتوسين الذي يؤثر على الحالة النفسية للإنسان ويلعب دورا في عمليات تنظيم الطاقة الناجمة عن التمثيل الغذائي، وبالتالي يلعب دورا مهما في التحكم بوزن الجسم.



وكانت العديد من الدراسات الطبية تحدثت عن فوائد الكافيين وأن الحصول عليه بكميات معتدلة من خلال شرب القهوة يحسن الذاكرة ويقي من الكثير من الأمراض كتشحم الكبد.

وكالات