الخارجية السورية: الإدعاءات الأميركية تبرير لعدوان جديد بذرائع واهية
مصر: دعوى قضائية لوقف تسليم تيران وصنافير للنظام السعودي
واشنطن مستمرة في مزاعمها: «برنامج الأسد» الكيميائي يتخطى الشعيرات
عين أنقرة على عفرين: «قسد» تنتظر «النجدة» من دمشق وموسكو
العراق: استعادة الموصل: معارك الأيام الأخيرة
استمراراً لمسلسل الاقتتال.. مقتل 8 من «النصرة» في إدلب
منطقة عازلة بعمق 100 متر على الحدود الفلسطينية المصرية
الخارجية الأميركية ترفض تقديم أدلة حول تخطيط دمشق لشنّ هجوم كيميائي
سوريا حاولت منع مشاركة إسرائيل في مؤتمر الدول الإفريقية
اشتباكات عنيفة مع إرهابيي “داعش” على المحور الجنوبي لمدينة دير الزور
واشنطن نحو إعادة ترسيم الخطوط الحمر: سيناريو ضربة «الشعيرات 2»
الرئيس الأسد يتفقد عددا من حاملات الجنود والطائرات الروسية في قاعدة حميميم
مناطق «منع تصادم» في وادي الفرات؟
طيران “التحالف الأمريكي” 42 مدنيا في مدينة الميادين بريف دير الزور
حذر في تل أبيب من «عدوانية» الرد السوري

القهوة تساهم بإنقاص الوزن

توصل علماء صينيون إلى نتائج تبين أن مادة الكافيين الموجودة في القهوة تؤثر على الشهية وتساهم بإنقاص الوزن.

وفي مقال نشرته مجلة Nature Communications قال العلماء “قمنا بالعديد من التجارب على الفئران المخبرية لمعرفة تأثيرات مادة الكافيين على آلية عمل الجملة العصبية والعديد من الوظائف الحيوية، وقمنا بمتابعة مسارات عمل الأعصاب في حال حقن تلك المادة في أجساد الفئران، وراقبنا المستقبلات العصبية الموجودة في منطقة تحت المهاد بالدماغ والتي تتحكم بضبط عمليات الأيض وتحوي على مراكز التحكم بالجوع والعطش “.

وبعد التجارب توصل العلماء لنتيجة مفادها أن الكافيين له تأثير على تلك المنطقة في الدماغ، كما أن وجوده في الجسم يساهم في زيادة إفراز هرمون الأوكسيتوسين الذي يؤثر على الحالة النفسية للإنسان ويلعب دورا في عمليات تنظيم الطاقة الناجمة عن التمثيل الغذائي، وبالتالي يلعب دورا مهما في التحكم بوزن الجسم.

وكانت العديد من الدراسات الطبية تحدثت عن فوائد الكافيين وأن الحصول عليه بكميات معتدلة من خلال شرب القهوة يحسن الذاكرة ويقي من الكثير من الأمراض كتشحم الكبد.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.