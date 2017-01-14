القضاء على 10 إرهابيين خلال عملية أمنية شمال سيناء

قضت الشرطة المصرية على 10 إرهابيين خلال عملية أمنية استهدفت بؤرا إرهابية بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء.



وذكرت وزارة الداخلية المصرية أنه “في إطار ملاحقة العناصر المنفذة للعمليات الإرهابية الأخيرة التي شهدتها مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء تمكنت قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية من مداهمة أوكار الإرهابيين” مشيرة إلى وقوع اشتباك أدى إلى مقتل جميع الإرهابيين المطلوبين وعددهم عشرة.



وكان الجيش المصري قضى الأسبوع الماضي على 9 إرهابيين وأصاب 16 آخرين خلال إحباطه محاولة تسلل قامت بها مجموعة إرهابية إلى عدد من نقاط الجيش في شمال سيناء.



يذكر أن مصر تشهد هجمات إرهابية يقوم بها تنظيما “داعش” والإخوان المسلمين الإرهابيين وتستهدف مراكز الجيش والشرطة وخاصة في سيناء.

وكالات