القضاء على إرهابيين وتدمير مواقعهم بمحيط بلدة مورك
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القضاء على إرهابيين وتدمير مواقعهم بمحيط بلدة مورك

نفذت وحدات من الجيش العربي السوري ضربات مركزة على تحركات للمجموعات الإرهابية بريف حماة الشمالي التي جددت خرقها اتفاق المنطقة منزوعة السلاح.


وذكر مصدر ميداني في حماة أن عناصر الاستطلاع والرصد في الوحدات العسكرية المتمركزة في محيط بلدة تل بزام وجهوا رمايات دقيقة على تحصينات ومواقع انتشار مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم “جبهة النصرة” في محيط بلدة مورك بالريف الشمالي.


وبين المصدر أن الرمايات النارية أسفرت عن ايقاع العديد من الإرهابيين قتلى وإصابة آخرين ودمرت لهم مواقع محصنة وعتاداً كان بحوزتهم.