القبض على 6 من مروجي المخدرات ومصادرة 40 كغ من مادة الحشيش بدمشق

تمكن فرع مكافحة المخدرات في دمشق من إلقاء القبض على العديد من مروجي المواد المخدرة ومتعاطيها، وضبط بحوزتهم مواد وحبوب مخدرة وأسلحة وذخائر وأجهزة اتصال، وبالتحقيق مع المقبوض عليهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة وتعاطيها وترويجها.



وقد بلغ عدد الأشخاص الملقى القبض عليهم / 6 / أشخاص، وبلغت كمية المواد المخدرة المضبوطة بحوزتهم أربعين كيلوغراماً ونصف كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر، وذلك على الشكل التالي:



كما تمكن الفرع من توقيف شخصين على اوتستراد (المتحلق الجنوبي) على متن سيارة خاصة عُثر فيها على كمية ( 18 ) ثمانية عشر كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر مخبأة ضمن حقيبة مموهة مع بندقية حربية وذخائر وجهاز اتصال لاسلكي ومسدس حربي .



و أيضاً، تم إلقاء القبض على شخص أثناء قيامه بنقل وترويج مواد مخدرة، ضبط بحوزته كمية (18) ثمانية عشر كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، واعترف بقيامه بنقل وترويج كميات أخرى من المواد المخدرة وهي (/5/ كغ حشيش مخدر، و/5/ غرامات هيروئين، و/5000/ حبة كبتاغون ).





وزارة الداخلية