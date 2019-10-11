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القبض على "ممثل سوري" في الإمارات بتهمة حيازة ممنوعات وحبوب مخدرة

ألقت الشرطة الإماراتية القبض على الممثل السوري إلياس شديد، بتهمة حيازة ممنوعات وحبوب مخدرة.


ووفقا لمجلة "لها"، استغل المتهم مشاركته في عدد من الأعمال التلفزيونية والدرامية، ليقدم نفسه كممثل، وأطلق على نفسه لقب "دونجوان الدراما السورية".


وتجرى الأن تحقيقات مع شديد بعد ضبطه وبحوزته كميات من الحبوب المخدرة في إمارة دبي.


على ذات الصعيد، نفت أكثر من جهة نقابية وإنتاجية في الوسط الفني السوري معرفتها بالمدعو شديد، مؤكدة أن لا صفة فنية له.