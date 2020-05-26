القبض على مروج مخدرات بريف دمشق... ومصادرة 6 كغ من الحشيش المخدر

بناءً على المعلومات الواردة إلى فرع مكافحة المخدرات بريف دمشق حول قيام شخص يقوم بحيازة وترويج المخدرات بمحلتي دمشق وريفها .



ومن خلال المتابعة تمكن الفرع وبمحلة الطبالة وبعد المراقبة من إلقاء القبض عليه حيث تبين أنه يدعى ( م . ع ) وبتحري السيارة التي كان على متنها عثر بضمنها على كمية ستة كيلو غرامات حشيش مخدر مقسمة إلى عشرين كف قماشي لون أبيض وثلاثة أكياس شفافة بضمنها جميعها الحشيش المخدر. تم إحضار المقبوض عليه إلى مركز الفرع مع المصادرات والسيارة التي كان على متنها ومازالت التحقيقات جارية معه لمعرفة كافة المتورطين معه بهذه القضية.

وزارة الداخلية السورية