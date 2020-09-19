القبض على مجرم خطير في حي الثورة بدير الزور

تمكن قسم شرطة حي الثورة في دير الزور من إلقاء القبض على مجرم خطير وبكمين مُحكم يدعى (م . ع) ملقب بـ (النيص) ، وبتدقيق وضعه تبين انه يوجد بحقه عدة طلبات بجرائم منها: { الاتجار بالمواد المخدرة، وتعاطي المخدرات ، وإطلاق النار على مواطن ، وشراء مسروقات ، وتخلف عن أداء الخدمة الاحتياطية }، وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه، وبتعامله مع أربعة عشر شخص متوارين ممن يتعاطون المواد المخدرة ويروجونها.



تم اتخاذ الإجراء اللازم بحقه ومازالت التحقيقات مستمرة معه لكشف جميع المتورطين معه بهذه الجرائم وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص .