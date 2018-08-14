القبض على لصوص أثناء محاولتهم سرقة فندق في السيدة زينب

أخبر قسم الأمن الجنائي في السيدة زينب هاتفياً من قبل ناطور أحد الفنادق بإقدام ثلاثة أشخاص مجهولين بدخول الفندق وسرقة بعض المواد منه.



على الفور توجهت دورية من القسم المذكور وقامت بإلقاء القبض على السارقين، وتبين أن الأول يدعى ( ح . ز )، والثاني ( ع . م )، والثالث ( ز . ب )، وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على دخول الفندق المذكور، وسرقة بعض المواد منه.



كما اعترفوا بارتكابهم عدة سرقات في محلة السيدة زينب، منها سرقة جوال ومبلغ /24.000/ أربعة وعشرين ألف ليرة سورية من منزل إحدى المواطنات، وسرقة مضخة مياه واسطوانات غاز من محلة السيدة زينب بالاشتراك مع أشخاص متوارين.



ومازالت الأبحاث مستمرة لإلقاء القبض على المتوارين، ويجري العمل على تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.



المصدر: وزارة الداخلية