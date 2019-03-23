القبض على عصابة يتزعمها سوري في ألمانيا

تمكنت الشرطة الألمانية في مدينة هانوفر من القبض على شبكة لتجارة المخدرات مؤلفة من 13 شخصا يتزعمها سوري حسب صحيفة بيلد الألمانية.



وروت الصحيفة، أن الشرطة تمكنت من مداهمة أحد الأماكن في هانوفر، وهو عبارة عن أربع 4 مزارع للحشيش، حيث تم مصادرة 30 كيلوغراما من مادة “الميرغوانا” المخدرة وبندقيتين و4 أسلحة فردية وذخيرة.



وذكرت الصحيفة، أن هذه القضية تعد العملية الأكبر التي تنفذها الشرطة ضد تجارة المخدرات، مشيرة إلى أن الشرطة راقبت على فترة من الزمن المزارع أثناء قيام الشبكة بزراعة الحشيش وتمديد المياه لها.



66 ألف يورو



ونقلت الصحيفة عن الشرطة، أنه كان من المفترض أن يجني المشتبهون كل أسبوعين 66 ألف يورو من حصاد مادة “الميرغوانا” المخدرة.



وأوضحت، أن المجموعة التي تم القبض عليها يوجد بينهم 5 أعضاء من جمعية الروكر(أخوة حتى الموت)، والتي يتزعمها أفغاني سبق وأن اعتقل في عام 2017، وعندها خرج بكفالة مالية.



وأما عناصر الشبكة الآخرين فهي من الأجانب يتزعمها شاب سوري 35 عاما، وهؤلاء من خطط لزراعة الحشيش والتجارة به، ولم تذكر الصحيفة فيما إذا كان السوري لاجئا أم أنه كان مقيما في ألمانيا منذ وقت طويل.



جدير ذكره، أن تعاطي الحشيش ليس ممنوعا في ألمانيا ولكن التجارة به ممنوعة، كما أن هناك دولا أوروبية سمحت بتناول مادة الحشيش في الأماكن العامة ضمن مقاهٍ مرخص لها كما في هولندا.