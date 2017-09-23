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القبض على عصابة تقوم بعمليات سرقة في طرطوس

ألقى عناصر فرع الأمن الجنائي في طرطوس بعد عمليات رصد ومتابعة القبض على عصابة امتهنت سرقة المكاتب التجارية والعيادات ومكاتب المحامين في مدينة طرطوس.القبض على عصابة تقوم بعمليات سرقة في طرطوس

وأشار العميد عبد القادر سلطان رئيس فرع الأمن الجنائي في طرطوس إلى انه تم إلقاء القبض على أحد منفذي عمليات السرقة بالجرم المشهود أثناء سرقته أحد المكاتب التجارية وبعد التحقيق معه اعترف بارتكاب جرائم سرقة لعدد كبير من المحال التجارية والعيادات.

وأوضح سلطان أنه تمت إعادة المسروقات إلى أصحابها بعد استحضارها من الأشخاص الذين اشتروها وسيتم تحويل منفذ الجريمة مع مساعديه إلى القضاء المختص لنيل جزائه العادل.

من جهته ذكر قائد شرطة محافظة طرطوس اللواء محمد زيدان بركات في تصريح مماثل ان “جميع اقسام الشرطة بالتعاون والتنسيق مع فرع الأمن الجنائي تعمل فيما بينها من أجل استتباب الأمن وحماية المواطنين وممتلكاتهم الخاصة حيث تم القبض على منفذي 23 جريمة سرقة للمنازل والشاليهات خلال الفترة الماضية”.

وكان عناصر فرع الأمن الجنائي بطرطوس ألقوا خلال الشهر الجاري القبض على أفراد عصابة متخصصة بسرقة أثاث الشاليهات في منطقة بصيرة السياحية وذلك بعد عمليات المتابعة والرصد.

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