القبض على شخص يقوم بسرقة المنازل والمحلات في اللاذقية

من خلال متابعة فرع الأمن الجنائي باللاذقية للمطلوبين وأرباب السوابق، توفرت معلومات عن إقدام المدعو (لؤي . س) مواليد ١٩٩٤،على ارتكاب العديد من عمليات السرقة حيث تم إلقاء القبض عليه بمحلة الشاطئ الأزرق بعد نصب الكمين اللازم، وتم مصادرة قطعة حشيش وحبوب مخدرة كانت بحوزته وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على سرقة مبالغ مالية من بعض المنازل والمحلات بطريقة التسلق ليلاً إضافة لسرقة العديد من الدراجات النارية من حي شريقي وتصريف المسروقات عن طريق أشخاص متوارين عن الأنظار ، تم ضبط أقوال أصحاب المسروقات و أكدوا صحة الحوادث، وسيتم تقديم المقبوض عليه للقضاء أصولاً. وزارة الداخلية السورية