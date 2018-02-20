القبض على سيدة تنشل الجوالات
تمكن فرع الأمن الجنائي في دمشق من إلقاء القبض على المدعوة (ن . ع) بالجرم المشهود أثناء قيامها بنشل جوال من أحد المواطنين في سوق الحميدية، صودر منها أربع بطاقات شخصية وسبعة أجهزة خليوية، وبالتحقيق معها اعترفت بأنها تمتهن نشل المواطنين في الأسواق العامة ومواقف السيارات، وأن الأجهزة الخليوية والبطاقات الشخصية المصادرة منها قامت بنشلها من المواطنين في محلة البرامكة وسوق الحميدية وشارع الثورة.
كما اعترفت المقبوض عليها بأنها تعرفت شخصاً يدعى (ع . ج) واتفقت معه على بيعه الجوالات المسروقة مقابل مبالغ مالية تتراوح مابين خمسة عشر ألف ليرة سورية إلى عشرين ألف لكل جهاز.
وبدلالة المقبوض عليها تمكن فرع الأمن الجنائي من إلقاء القبض على المذكور (ع . ج)، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على شراء الأجهزة الخليوية المنشولة من المقبوض عليها، وقيامه ببيع قسم من تلك الأجهزة وتغيير إيميلات الأجهزة الأخرى عن طريق شخص يدعى (ف . ع)، تم إلقاء القبض عليه، واعترف بإقدامه على تغيير إيميلات / 60/ ستين جهازاً جوالاً مسروقاً مقابل مبلغ خمسة آلاف ليرة سورية عن كل جهاز.
تم تسليم الأجهزة الخليوية والبطاقات الشخصية المسروقة إلى أصحابها أصولاً، ويجري العمل على تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.
المصدر: وزارة الداخلية
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