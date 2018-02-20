القبض على سيدة تنشل الجوالات

تمكن فرع الأمن الجنائي في دمشق من إلقاء القبض على المدعوة (ن . ع) بالجرم المشهود أثناء قيامها بنشل جوال من أحد المواطنين في سوق الحميدية، صودر منها أربع بطاقات شخصية وسبعة أجهزة خليوية، وبالتحقيق معها اعترفت بأنها تمتهن نشل المواطنين في الأسواق العامة ومواقف السيارات، وأن الأجهزة الخليوية والبطاقات الشخصية المصادرة منها قامت بنشلها من المواطنين في محلة البرامكة وسوق الحميدية وشارع الثورة.

كما اعترفت المقبوض عليها بأنها تعرفت شخصاً يدعى (ع . ج) واتفقت معه على بيعه الجوالات المسروقة مقابل مبالغ مالية تتراوح مابين خمسة عشر ألف ليرة سورية إلى عشرين ألف لكل جهاز.

كما اعترفت المقبوض عليها بأنها تعرفت شخصاً يدعى (ع . ج) واتفقت معه على بيعه الجوالات المسروقة مقابل مبالغ مالية تتراوح مابين خمسة عشر ألف ليرة سورية إلى عشرين ألف لكل جهاز.