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القبض على سبعة اشخاص بجرم ترويج وتعاطي مادة الحشيش المخدر

وردت معلومات لقسم شرطة العباسين عن وجود شخص يقوم بتعاطي مادة الحشيش المخدر ، عليه تم نصب الكمين اللازم والقاء القبض عليه وبحوزته مادة من الحشيش المخدر

بالتحقيق معه تبين انه يدعى ( ا - ح ) وانه يقوم بتعاطي مادة الحشيش كما اعترف انه يقوم بشرائها من المدعو ( ط - ح ) حيث تم نصب الكمين اللازم للمذكور واحضاره للقسم وبرفقته شخصين آخرين كانا موجودين معه حيث كانو يتعاطون مادة الحشيش وبتفيش المدعو ( ط - ح ) عثر بحوزته على مادة من الحشيش

وبالتحقيق معه اعترف انه يقوم بترويج وتعاطي الحشيش كما اعترف انه يقوم بشرائها من المدعو ( م - ح ) تم نصب الكمين اللازم والقاء القبض على المذكور حيث وجد بحوزته مادة من الحشيش المخدر وبالتحقيق معه اعترف بترويجه مادة الحشيش

ونتيجة البحث والتحري عن اشخاص اخرين تم الاعتراف عليهم من قبل المذكورين تم القاء القبض على المدعوين ( م - ص ) و ( س - ح ) وبالتحقيق معهم اعترفوا باشتراكهم مع المقبوض عليهم بتعاطي مادة الحشيش .تم احالة جميع المذكورين الى القضاء المختص .

 

 


 الشرطة police