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القبض على سارق الحقائب النسائية في حماه

قال مصدر في قيادة شرطة حماة ل «شام إف إم» إنه “من خلال البحث والتحري الدقيق من قبل قسم شرطة الشريعة بحوادث سرقة الحقائب النسائية من قبل شخص على متن دراجة نارية، وبعد نصب الكمين اللازم تمكن عناصر شرطة الشريعة من القاء القبض على المدعو م.خ”.


وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على عدة حوادث سرقة حقائب نسائية (على متن دراجته النارية) وبضمنها أجهزة خليوية ومصاغ ذهبي ومبالغ مالية وبيع المصاغ الذهبي للمقبوض عليه الصائغ (م.ز).


حيث تم مصادرة دراجته النارية واسترداد تسعة عشر جهاز خليوي ومبلغ«250»الف ليرة سورية وحقيبتين نسائيتين وتسليمهم لاصحابهم اصولا ، نظم الضبط اللازم ومازالت التحقيقات مستمرة وسيتم تقديم المقبوض عليهما للقضاء المختص لينالا جزائهما العادل.