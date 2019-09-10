القبض على سائق اعتدى على رجل مسن وحجز سيارته في حي ركن الدين

تناولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خبر بعنوان (( برسم وزير الداخلية .. اعتداء في وضح النهار .. ونخاف أن يلفلف الموضوع )) تضمن قيام سائق سيارة تكسي بالاعتداء بالضرب بعصا معدنية على رجل مسن يقود سيارة تكسي أخرى في ساحة الميسات دون أن يتدخل أحد .



وتبين أن الحادثة وقعت في حي “ركن الدين”، ونظمت الجهات المعنية ضبط بالحادثة فور وقوعها ، وقام بإذاعة البحث عن السيارة وسائقها .



وذكرت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية “فيسبوك”، أنه تم حجز السيارة المذكورة وتوقيف سائقها الذي تبين من خلال التحقيق معه أنه من قام بالاعتداء على الرجل المسن.



وتم اتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقه، وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص لينال جزائه العادل.