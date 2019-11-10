القبض على رجل يسرق مع زوجته محلات بسوق الحميدية في دمشق

ألقى قسم شرطة الحميدية في دمشق القبض على شخص قام بسرقة عدة محلات في الأسواق كان آخرها محل في سوق الحميدية.



ونشرت صفحة وزارة الداخلية السورية على فيسبوك، أن أحد أصحاب المحلات في سوق الحميدية أفاد بتعرضه لمحاولة طعن بأداة حادة من قبل شخص مجهول وذلك أثناء حضوره لمحله حيث تفاجئ بشخص يقوم بخلع درج مكتبه وعندما أعلمه أنه سيقوم بإخبار الشرطة حاول الشخص المذكور طعنه بمفك حاد ولاذ بالفرار .

وفور تلقي قسم شرطة الحميدية في دمشق هذا البلاغ بدأ البحث والتحري عنه، ومن خلال المتابعة تمكن من إلقاء القبض عليه بالجرم المشهود وهو يقوم بسرقة محل بطريقة الخلع والكسر بالمغافلة في وضح النهار حيث حاول المذكور رمي أداة الجريمة ( مفك ).



وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على سرقة محل في محلة (زقاق البرغل) عن طريق مغافلة صاحبه وخلع درج محله وسرقة مبلغ / 82.000 / ليرة سورية، وذلك بعد ارتكاب جرمه الأول بساعة واحدة بالاشتراك مع زوجته المتوارية، كما اعترف أن المبلغ الذي ضبط بحوزته سرقه من عدة محلات في سوق الحميدية، ومحلة ( القنوات ) في دمشق، مستغلاً انشغال أصحاب هذه المحلات بالبيع أو إحضار حاجياتهم من الخارج وسرقة المبالغ المالية الموجودة فيها.



وضبط بحوزة السارق /210.000/ ليرة سورية سرقهم من محلات أخرى، وبتدقيق وضعه تبين أنه من أرباب السوابق بجرائم (السرقة والمخدرات والسلب والنشل والاغتصاب) ويوجد بحقه / 31 / سابقة.



ومازالت التحقيقات مستمرة معه والأبحاث جارية لإلقاء القبض على شريكته (زوجته) المتوارية، وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص أصولاً.