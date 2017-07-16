القبض على آرون كارتر بسبب الماريجوانا.

ذكرت تقارير إعلامية أنّ الشرطة الأميركية ألقت القبض على المغني آرون كارتر (29 عاماً ــ الصورة) ووجهت له تهمة القيادة تحت تأثير الماريجوانا وحيازتها.

ونقلت شبكة «abc نيوز» عن مكتب قائد شرطة هابرشام كاونتي قوله إنّ كارتر وصديقته ماديسون باركر اعتقلا في ولاية جورجيا مساء أمس السبت، فيما لفتت تقارير أخرى إلى أنّه تم إيقاف كارتر لقيادته السيارة بتهور.

وقبل القبض عليه، كان كارتر قد قال أمس عبر تويتر إنّه سيلغي حفلة مقرّرة في كانساس سيتي بسبب «مسائل تتعلق بالنقل».

يذكر أنّ آرون هو الأخ الأصغر لنيك كارتر، العضو السابق في فرقة «باك ستريت بويز» الغنائية الشهيرة.

المصدر: الأخبار