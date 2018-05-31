الفيتامينات غير مفيدة!

أعلن أخصائيو الصحة من جامعة تورنتو في كندا أن مركبات الفيتامينات المشهورة لا تؤثر على الصحة بالصورة التي يعتقدها الجميع.

ونشرت صحيفة "Science Daily" أن الباحثين أجروا مراجعة بيانية لتجارب نشرت بين عامي 2012 و2017 عن تناول الفيتامينات المكملة التي كانت تعد من المواد المفيدة للصحة.



وأظهرت النتائج أن الكالسيوم والفيتامينات (المكملات الغذائية) الأكثر شيوعا ليس لها أي دور إيجابي أو سلبي للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية والنوبات القلبية والسكتات الدماغية أو الوفاة المبكرة.

وبينت الدراسة أيضا أن حمض الفوليك بالاشتراك مع فيتامين (ب) يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين والسكتة الدماغية.

وقال مشرف الدراسة الدكتور ديفيد جينكيز إن "اتباع نظام غذائي صحي يعد أفضل طريقة للحصول على كمية كافية من الفيتامينات والمعادن من مصادرها الطبيعية كالخضار والفواكه إذ لم تثبت التجارب فائدة أي مكملات غذائية صناعية تذكر كالتي تأتي من المصادر الطبيعية".



المصدر: نوفوستي