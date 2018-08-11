الفنان أيمن زيدان يوقع مجموعته القصصية “تفاصيل” في معرض الكتاب

قدم الفنان أيمن زيدان للقارئ السوري نتاجه الأحدث “تفاصيل” خلال حفل توقيع أقيم ضمن فعاليات معرض الكتاب الـ30 في مكتبة الأسد الوطنية.

وأراد الفنان زيدان لمجموعته الصادرة عن مؤسسة سوريانا للإعلام أن تحمل شكل رواية عناوينها أرقام وأحداثها متسلسلة منطقيا يرصد عبر لوحاتها المتشابهة صورا من مآسي الحرب وأوجاعها ولا سيما على الناس البسطاء.

المجموعة التي تقع في 103 صفحات من القطع المتوسط غلب على السرد فيها النزعة الدرامية لفنان لديه مسيرته الحافلة على المسارح وفي شاشات السينما والتلفزيون مظهرة سعي زيدان الحثيث لربط القارئ بحكاياته وإغراقها بتفاصيل منوعة تتجه إلى الحلم والحزن والحنين.

وأصدر الفنان أيمن زيدان خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية مجموعتين قصصيتين هما “أوجاع” سنة “2015” و “ليلة رمادية” سنة “2016”.