الفلفل الحار لمعالجة سرطان الرئة

اكتشف الأطباء أن الفلفل الحار يحتوي على مركب “الكابسيسين”، الذي يوقف نشاط بروتين Src المسؤول عن حياة وموت الخلية.



ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن مركب “الكابسيسين”، الموجود في الفلفل الحار وهو ما يجعله حاراً، يقلل من الورم الخبيث لسرطان الرئة.



وأضاف الأطباء: “الكابسيسين يوقف نشاط بروتين Src، وهو المسؤول عن حياة وموت الخلية، وتبعا لذلك قد يصبح هذا المركب الأساس لتطوير العقاقير المضادة للسرطان”.



ولفتت الصحيفة المذكورة إلى أن المتخصصين يبحثون في الوقت الحالي عن نظير للمركب من الفلفل الحار، فالكابسيسين لديه عدد من الآثار الجانبية، على سبيل المثال “يمكن أن يثير تهيج الجهاز الهضمي وتشنجات المعدة”.



تجدر الإشارة إلى أن “الكابسيسين” هو مادة طبيعية مستخلصة من الفلفل الحار ويتواجد في مستحضرات مختلفة تستعمل لتخفيف الآلام مثل: “آلام العضلات والمفاصل التي ترافق التهاب المفاصل”.



ويعرّف العلماء “السرطان” بأنه مصطلح طبي يشمل مجموعة واسعة من الأمراض التي تتميز بنمو غير طبيعي للخلايا التي تنقسم بدون رقابة ولديها القدرة على اختراق الأنسجة وتدمير أنسجة سليمة في الجسم، وهو قادر على الانتشار في جميع أنحاء الجسم، وهو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم.