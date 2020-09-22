الفريق الأولمبيادي العلمي السوري يشارك في الأولمبياد العالمي للرياضيات في روسيا

شارك طلاب الأولمبياد العلمي السوري في الأولمبياد العالمي للرياضيات “IMO”، الذي تنظمه روسيا (عن بعد) يومي الاثنين والثلاثاء، إلى جانب 622 طالباً وطالبة يمثلون 114 دولة.



وأشارت هيئة التميز والإبداع، وفقاً لوكالة “سانا” إلى أن “الفريق السوري المشارك يضم كلاًّ من الطلاب علي بكور من الصف الثاني الثانوي (حلب)، والحسين خليل من الصف الثاني الثانوي (طرطوس)، ومحمد فؤاد المعين من الصف الثالث الثانوي (حلب).



ويضم أيضاً الطلاب، علاء الدين أحمد من الصف الثاني الثانوي (حلب)، وعبدالكريم سيد رمضان من الصف الثالث الثانوي (دمشق)، وخليل طرشه كردي من الصف الثالث الثانوي (حلب).



وتتضمن المنافسات “جولتين من الاختبارات مدة كل منها أربع ساعات ونصف الساعة متواصلة وتشمل مجموعة من المسائل عالية المستوى في الرياضيات”.



وتم، بحسب الهيئة “اتخاذ الإجراءات التقنية المطلوبة من قبل اللجنة المنظمة للأولمبياد في روسيا بما فيها تصوير الفيديو المباشر للطلاب وهم يقدمون الاختبارات من المركز المخصص لهم بدمشق”.



تجدر الإشارة إلى أن هذه المشاركة الدولية تعتبر المشاركة الثالثة لفريق الأولمبياد العلمي السوري للرياضيات خلال العام الحالي، إذ شارك سابقاً، في أولمبياد آسيا والمحيط الهادي للرياضيات الذي أقيم (عن بعد) في آذار الماضي.



وحققت سوريا في تلك المشاركة خمس ميداليات برونزية حققها عبد الكريم سيد رمضان وعلي بكور وعلاء الدين أحمد ومجد ناصر والحسين خليل وخمس شهادات تقدير نالها محمد فؤاد المعين ومحمد القدسي ومحمد الشعلان ونور بشلاوي ومازن مزاحم.



وشارك الفريق السوري في مسابقة الفضاء الإلكتروني للرياضيات الذي نظمته جمعية الرياضيات في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر تموز الماضي وحقق فيه ميدالية برونزية نالها الحسين خليل وشهادة تقدير لعلاء الدين أحمد.