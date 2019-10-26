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الفاتيكان يقترب من "حافة الإفلاس"

أفاد كتاب صدر مؤخرا لصحفي استقصائي إيطالي بأن الفاتيكان على حافة الإفلاس.


وقالت صحيفة "لا ريببليكا" الإيطالية التي نشرت مقتطفات من هذا العمل إن كتاب "جيوديتسيو يونيفيرسال" (الحكم الأخير) صدر  في إيطاليا، وهو من تأليف، جيانلويجي نوتسي، الذي كثيرا ما ينشر مواد نقلا عن وثائق مسربة.


ويقول الكتاب الجديد إن بابا الفاتيكان تلقى تقريرا داخليا في مايو 2018، يشير إلى أن "العجز الذي يطال الحبر الأعظم وصل إلى مستويات مقلقة، ومعرض للوصول إلى الإفلاس".


وأضاف الكتاب أن نفقات الإدارة المركزية للفاتيكان زادت بواقع 62 بالمئة، من 4ر16 مليون يورو (3ر18 مليون دولار) في عام 2015، لتصل إلى 6ر26 مليون يورو في 2017.


من جهة أخرى، تراجعت التبرعات لصندوق "بنس بطرس" الذي تصل مدفوعاته مباشرة للبابا من 101 مليون يورو في عام 2006 إلى 51 مليون يورو في 2018، بحسب الكتاب.


وجدد الصحفي نوتسي المزاعم أيضا أن الفاتيكان يسيء إدارة ممتلكاته العقارية المهمة ولا يستخدم سوى 20 بالمئة من موارد صندوق "بنس بطرس" في الأعمال الخيرية.

 

 


المصدر: د ب أ