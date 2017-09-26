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الغربي: مخزون القمح يكفينا 200 يوم .. وأسعار الرز سترتفع

بيّن وزير التجارة الداخلية عبد الله الغربي، اجتماع المجلس العام لاتحاد نقابات العمال أمس بحضور عدد من الوزراء، أن مخزونالغربي: مخزون القمح يكفينا لهذه المدة .. وأسعار الرز سترتفع القمح اليوم يكفي لأكثر من 200 يوم، على حين كان المخزون بداية تموز من العام الماضي لا يكفي سوى خمسة أيام، مبيناً أن الوزارة اشترت من حمضيات الساحل ما قيمته مليار ليرة ووزعته بشكل مجاني على المحافظات والجيش ولا يمكن حل مشكلة الحمضيات إلا بفتح التصدير، وأشار الغربي إلى تحويل 1850 عاملاً من عقود يومية إلى سنوية في المطاحن والمخابز.

وقال الغربي: إن الوزارة لم تستورد السكر وأسعاره العالمية تنخفض الآن وستنخفض كثيراً وسيرتفع سعر الرز (حسب وكالة رويترز) وأضاف إنه يتم الآن تصدير 6 آلاف طن من الخضار والفواكه إلى دبي وسلطنة عمان.

وأوضح الغربي دور التدخل الإيجابي من خلال شراء البندورة التي وصل سعرها في درعا إلى 15 ليرة وكذلك شراء الفروج للحفاظ على مستوى معين من الأسعار، وعاد للتأكيد على أن خسائر الوزارة بلغت 25 مليار ليرة قبل دمج الشركات الثلاث في المؤسسة السورية للتجارة.

وكالات

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