العنف ضدّ المرأة ..في الدراما الرمضانية

ثيمات كثيرة تغلب على المسلسلات الرمضانية لهذا العام، على رأسها الأكشن والغراميات، مع مساحة وافرة للكوميديا. هناك ظواهر أثارت اهتمام المتابعين في منازلهم وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، آخرها مثلاً استعراضات السلاح المجانية والمبالغة في مسلسل «الهيبة... العودة» (تأليف سيناريو وحوار باسم سلكا ــ إخراج سامر البرقاوي)، والتي ربّما تصل في الأيّام المقبلة إلى حدود النووي!؟



في المسلسل نفسه، استحال المشهد الذي تعرّضت فيه «سميّة» (نيكول سابا) للضرب بالحزام على يد «جبل» (تيم حسن) مادّة للجدل عبر السوشال ميديا، بين مَنْ استنكروا «تظهير العنف ضدّ المرأة»، ومن رأوا أنّ المسألة مباحة وطبيعية لـ «ضرورات درامية»، لا سيّما أنّ هذه الآفة لا تزال موجودة في المجتمعات العربية.



وفيما خفّ وهج النقاس مع مرور الوقت، برزت أصوات تشير إلى كثرة المشاهد التي تصوّر ضرب النساء وإهانتهنّ في الدراما الرمضانية لعام 2018، كما حدث أخيراً مع هيفا وهبي مثلاً في «لعنة كارما» (تأليف عبير سليمان ــ سيناريو وحوار مصطفى زايد وحاسم حلمي ــ إخراج خيري بشارة)، على يد خارجين عن القانون تقع في ورطة كبيرة معهم نتيجة أفعالها.



وقبل ذلك، ضرب «عامر» (باسل خيّاط) زوجته «لينا» (دانا مارديني) حين وجدها تتعاطى مادّة الكوكايين المخدّرة في مسلسل «تانغو» (سيناريو وحوار إياد أبو الشامات عن مسلسل أرجنتيني بالاسم نفسه، إخراج رامي حنا، إنتاج «إيغل فيلمز»).من جانبها، حذفت قناة «الحياة» المصرية مشهد الاعتداء بالضرب على «سماح» (أيتن عامر) على يد عمّة زوجها (مصطفى شعبان) التي تجسّدها الممثلة سلوى عثمان، في الحلقة الخامسة من مسلسل «أيوب» (تأليف محمد سيّد بشير، وإخراج أحمد صالح)، مكتفية بعرض الحلقة كاملة على قناتها الخاصة على يوتيوب.



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