العلماء ينشئون روبوتا مساعدا لنمو الأعضاء الداخلية

يمكنك التخلص بمساعدة زرع روبوت طبي، من رتق المريء أو متلازمة الأمعاء الدقيقة. ويقوم المتخصصون حاليا بإجراء دراسات على الحيوانات.

وقامت مجموعة من الأطباء من مستشفى بوسطن للأطفال بإنشاء روبوت قابل للزرع. ويمكنه تحفيز نمو الأعضاء الداخلية التالفة، ولا يتدخل الروبوت في عمل الأعضاء نفسها، بحسب ما نقلته "إيوريك آليرت".

وقامت مجموعة من الأطباء من مستشفى بوسطن للأطفال بإنشاء روبوت قابل للزرع. ويمكنه تحفيز نمو الأعضاء الداخلية التالفة، ولا يتدخل الروبوت في عمل الأعضاء نفسها، بحسب ما نقلته "إيوريك آليرت".