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العلماء يكشفون أكثر ما يخيف الإنسان

كل شخص لديه المخاوف الخاصة به، ولكن عدد قليل من الناس من يعترف بها. أجرى علماء بريطانيون تجربة فريدة، اكتشفوا من خلالها، ما الذي يخيف الإنسان أكثر من أي شيئ آخر.

وشملت الدراسة إضافة إلى الخوف، الإحساس بعدم الراحة والرهبة من مختلف أنواع الحيوانات، حيث شملت التجربة 2000 شخص

وأعد العلماء صورا لمختلف أنواع الحيوانات. وكانت الصور مثيرة للاشمئزاز، ومخيفة وتثير بعض المشاعر المختلفة.

وكانت الإجابة لدى أغلب المشاركين في التجربة، أن العنكبوت هو المخلوق الأكثر رعبا من بين جميع المخلوقات الأخرى، بينما القسم الآخر أشار إلى خوفه من الأفاعي، وفق موقع "وان".

وأوضح العلماء أن الإنسان منذ العصور القديمة كان يخاف من العناكب، وتبعا لذلك فإن الخوف في الوقت الحاضر كان من الممكن التنبؤ به، حيث اكتسبناه من أسلافنا بالوراثة وعلى المستوى الجيني.