نصر الله يحذر السعودية والإمارات من أن المشاركة في أي حرب على إيران ستؤدي إلى تدميرهما
وسط معارك «جيب إدلب» تحضيرات «أستانا» و«الدستورية» مستمرة
صد هجوم بطائرات مسيرة للمسلحين على قاعدة حميميم في سوريا
الرئيس الأسد يستقبل لافرنتييف وفيرشينين
الجيش السوري يستعيد السيطرة على بلدة الحماميات وتلالها بريف حماة
التصعيد «الكيميائي» ينتقل من شمال اللاذقية إلى ريف حماة
إصابة 11 مدنيا جراء تفجير إرهابي بسيارة مفخخة قرب كنيسة السيدة العذراء بالقامشلي
سوريا تطالب بتدخل دولي عاجل لإيقاف “اغتصاب التلال البكر”
سلاح الجو يستهدف “المحيسني”ومقتل مرافقه
أخيراً تكشَّفَ السببُ الأوحدُ وراء تورّط أمريكا في سورية
من إدلب إلى شرق الفرات: الميليشيات طريقٌ نحو «سوريا الغد»!
اشتباكات عنيفة يخوضها الجيش لاستعادة السيطرة على تل ملح والجبين
روسيا - إيران: في سورية والشرق الأوسط
عشية مئوية معاهدة لوزان: مدن الشمال السوري تحت سوط «التتريك»
الدولار يتراجع بقوة امام الليرة السورية
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

العلماء الألمان يكشفون زمرة الدم التي تجذب النساء.. هل تملكونها؟

تنقسم فئات الدم إلى أربعة أنواع رئيسية هي A وB وAB وO ، وكل نوع من أنواع الدم هذه له أنواع فرعية، ومن المهم معرفة فصيلة دمك لأنها يمكن أن تساعدك سواء إذا احتجت لدم أو تبرعت بالدم ، إضافة إلى ذلك وجد أن فصيلة دمك يمكن أن تخبر الكثير عن صاحبها .


شارك ثلاثة آلاف متطوع من الذكور في اختبارات، أجراها علماء ألمان لتحديد أكثر فصائل الدم جاذبية للنساء، وفقا للعلماء الألمانيين.

وتتبعت الاختبارات عدة أنماط، وجاءت النتائج لصالح فصيلة الدم الأولى “O” هم الأكثر جاذبية وعادة ما يكون لديهم أكثر شركاء.


وأظهرت الدراسة إلى أن الرجال الحاملين لفصيلة الدم الثانية “A” هم أقل نشاطا ويكونون متأثرين بضبط النفس والمحافظة على العلاقات.


أما أصحاب الرجال الحاملين لفصيلة الدم الثالثة “B”، فبينت الدراسة بانفتاح المشاعر لديهم وغزارة مظاهر الحنان.


أما بخصوص حاملي فصيلة الدم الرابعة “AB” فأشارت الدراسة لكونهم أشخاص لا يحبون تكرار التجارب ويفضلون استخدام ما هو تقليدي.