العلم الوطني يرفرف في مخيم اليرموك والحجر الأسود بعد تحريرهما من الإرهاب
القصة الكاملة لمعركة تحرير العاصمة دمشق و ريفها
الحرب تغادر دمشق
«محافظة» دمشق... آمنة بالكامل
إسقاط طائرة مسيرة اقتربت من مطار حميميم
القيادة العامة للجيش تعلن تطهير منطقة الحجر الأسود ومحيطها بالكامل من الإرهاب
مادورو رئيساً لفنزويلا لولاية ثانية: أمد يدي إلى قادة المعارضة للحوار
طهران: على الذين دخلوا سورية دون دعوة من حكومتها الشرعية ودنسوا ترابها الرحيل
وحدات من الجيش العربي السوري تعلن فرض سيطرتها على منطقة الحجر الأسود
الجيش يعثر على أسلحة غربية وأجهزة اتصالات وآليات مسروقة في بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم
حلفاء واشنطن يطبقون «قانوناً خليجياً» في الرقة
«داعش»... تقهقرٌ في اليرموك وشرق الفرات
«حسم قريب» في مخيم اليرموك
رسالة سورية للغرب: سنهزم مشاريعكم !
مصادر رئاسية سورية تكشف للميادين ما نسب لبوتين حول انسحاب القوات الإيرانية من سوريا

العلم الوطني يرفرف في مخيم اليرموك والحجر الأسود بعد تحريرهما من الإرهاب

إيذانا ببدء عودة مؤسسات الدولة إلى منطقتي مخيم اليرموك والحجر الأسود جنوب دمشق دخلت قبل ظهر اليوم وحدات من قوى الأمن الداخلي لتعزيز الأمن والاستقرار فيهما وذلك بعد ساعات على إعلانهما منطقتين خاليتين من الإرهاب.

بدأت اليوم وحدات من قوى الأمن الداخلي  بالدخول إلى منطقتي الحجر الأسود ومخيم اليرموك بعد ساعات على تحريرهما من الإرهاب بشكل كامل.

وقامت وحدات قوى الأمن الداخلي برفع العلم الوطني فوق المباني الحكومية وبدأت على الفور بممارسة مهامها في المنطقتين في حين يواصل عناصر الهندسة عملية التمشيط لتطهير المنطقتين من مخلفات الإرهابيين.

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أعلنت بعد ظهر أمس انتهاء عملياتها العسكرية ضد الإرهابيين جنوب دمشق بإحكام السيطرة التامة على منطقتي الحجر الأسود ومخيم اليرموك.

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.