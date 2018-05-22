العلم الوطني يرفرف في مخيم اليرموك والحجر الأسود بعد تحريرهما من الإرهاب

إيذانا ببدء عودة مؤسسات الدولة إلى منطقتي مخيم اليرموك والحجر الأسود جنوب دمشق دخلت قبل ظهر اليوم وحدات من قوى الأمن الداخلي لتعزيز الأمن والاستقرار فيهما وذلك بعد ساعات على إعلانهما منطقتين خاليتين من الإرهاب.

بدأت اليوم وحدات من قوى الأمن الداخلي بالدخول إلى منطقتي الحجر الأسود ومخيم اليرموك بعد ساعات على تحريرهما من الإرهاب بشكل كامل.

وقامت وحدات قوى الأمن الداخلي برفع العلم الوطني فوق المباني الحكومية وبدأت على الفور بممارسة مهامها في المنطقتين في حين يواصل عناصر الهندسة عملية التمشيط لتطهير المنطقتين من مخلفات الإرهابيين.

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أعلنت بعد ظهر أمس انتهاء عملياتها العسكرية ضد الإرهابيين جنوب دمشق بإحكام السيطرة التامة على منطقتي الحجر الأسود ومخيم اليرموك.