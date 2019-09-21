العلاقة بين “الكعب العالي” و انطباعات المرأة في الموعد الأول

كثير من الرجال يبحثون عن الأشياء التي تثير حفيظة النساء وتجعلهن يعجبن بالرجل، ولكن ما لم يتوقعه أحد أن يكون الكعب العالي دليلا على إعجاب المرأة بالرجل من عدمه.



وجدت دراسة حديثة، أن هناك تناسبا بين ارتداء النساء للكعب العالي خلال المواعيد الغرامية وبين إعجابهن بالرجل المتواجد معهن خلال المقابلة الغرامية.



وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أكدت دراسة أن النساء لا يرتدين الكعب العالي خلال مقابلة رجل يعتقدن أنه “قبيح”.

قام العلماء خلال الدراسة باختبار 292 طالبة جامعية، حول عدد المرات التي يرتدين فيها الكعب أو الأحذية الأخرى.



وسئلت المتطوعات عما إذا كن سيرتدين الكعب العالي أو الأحذية المسطحة، إذا ذهبن في موعد مع رجل جذاب، وأجابت 60 في المائة من النساء المشاركات في الدراسة إنهن سيخترن الكعب .



كما تم قياس مدى رضى المشاركات عن أنفسهن وشعورهن بأنهن أكثر جذابية خلال الدراسة، إذ أكدت الغالبية العظمى أنهن يشعرن بكونهن أكثر جاذبية خلال ارتداء الكعب العالي.



ديلي ميل