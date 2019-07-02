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العزب : تأمين التعليم لأبناء سورية أينما وجدوا وبالسبل كافة.

وزير التربية عماد موفق العزب أكد خلال لقائه آنا كير في المدير القطري للمجلس النرويجي للاجئين في سورية أهمية تعميق علاقات الشراكة مع المجلس النرويجي، وتوسيع آفاقه بما يخدم العملية التعليمية؛ من خلال إعادة ترميم بعض المدارس وتأهيلها لاسيما في الأرياف والمناطق ذات الكثافة السكانية؛ بهدف تخفيف الضغط عن باقي المدارس، مبيناً أن ترميم المدارس، وتأهيل المدرسين وتدريبهم، من خلال خبراء لتدريب مدربين من أولويات عمل الوزارة، مؤكداً أن الوزارة وبتوجيهات من الحكومة السورية معنية بتأمين التعليم لأبناء سورية أينما وجدوا وبالسبل كافة، ومتابعة العمل لترميم الفاقدالتعليمي لهم.

من جهته أشارت كيرفي إلى سعي المجلس النرويجي إلى تحقيق علاقة تشابكية مع الوزارة لدعم العملية التعليمية ، والسير نحو إعادة تأهيل المدارس ومتابعة البرامج التعليمية فيها.

 


المكتب الصحفي في وزارة التربية