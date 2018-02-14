العدوان التركي يتواصل على عفرين… إصابة مدنيين اثنين وخسائر كبيرة في القطاع الزراعي

أصيب مدنيان أحدهما طفلة بجروح نتيجة العدوان المتواصل من قبل قوات النظام التركي بمختلف انواع الاسلحة على مدينة عفرين والقرى التابعة لها بريف حلب الشمالي.





وأفادت مصادر أهلية بأن القصف العنيف لقوات النظام التركي براجمات الصواريخ على الاحياء السكنية في مدينة عفرين تسبب بإصابة مدنيين اثنين بجروح أحدهما طفلة تبلغ من العمر 8 أعوام نقلا على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج.





وفي سياق متصل أكدت المصادر أن العدوان التركي على مدينة عفرين وقراها ألحق خسائر كبيرة ولا سيما في القطاع الزراعي نتيجة عدم تمكن المزارعين من التوجه إلى أراضيهم لزراعتها جراء القصف العشوائي ما سيؤثر بشكل سلبي على الموسم الزراعي السنوي عموماً خلال الأشهر القادمة.





ولفتت المصادر إلى أن قصف قوات النظام التركي لمنطقة عفرين وقراها أدى إلى صعوبة في تأمين المواد اللازمة لرعاية المحاصيل الزراعية كالأسمدة والمواد المضادة للحشرات إلى جانب أن الأشجار الحراجية لم تسلم أيضاً من القصف وتعرضت للحرق والقلع.



