العدوان التركي على عفرين يتواصل لليوم الـ 33.. إصابة 5 مدنيين بينهم 4 أطفال

صعدت قوات النظام التركي ومرتزقته عدوانها على مدينة عفرين وقراها بريف حلب ما تسبب بوقوع المزيد من الضحايا بين المدنيين ودمار ببعض المنازل والمرافق العامة.





وقصفت قوات النظام التركي ومرتزقته بالمدفعية والصواريخ الاحياء السكنية بمدينة عفرين ما أسفر عن إصابة عائلة واحدة في حي الاشرفية مؤلفة من مدني وأطفاله الأربعة بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا على اثرها الى مشفى عفرين لتلقي العلاج.





وواصل النظام التركي استهدافه بمختلف أنواع الأسلحة المنازل والمزارع والبنى التحتية في نواحي وقرى عفرين ما أدى إلى إلحاق دمار كبير فيها وانعدام الحركة الطبيعية وعدم تمكن المواطنين من تأمين احتياجاتهم اليومية.





ووصلت إلى منطقة عفرين أمس قوات شعبية انتشرت فى النقاط والمراكز المحددة لها للمساهمة فى دعم الاهالى المدافعين عن قراهم ومنازلهم ضد هجمات إرهابيي “داعش” وقوات النظام التركي التي عمدت الى استهداف أماكن وجود القوات الشعبية والوفود الاعلامية التى تواكب وصولها بالمدفعية.



