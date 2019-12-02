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العدل تعلن أسماء المعينين من الناجحين في مسابقتها

أعلنت وزارة العدل أسماء المعينين من الناجحين في مسابقتها التي أعلنت عنها في تشرين الأول العام الماضي لتوظيف عدد من محامي الدولة “مندوب مساعد” لدى إدارة قضايا الدولة من المرتبة الخامسة والدرجة الثانية.

ودعت الوزارة الناجحين إلى “مراجعة وزارة العدل لاستكمال الأوراق الثبوتية اللازمة للتعيين خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار”.

وذكرت الوزراة أنه “يمكن الاطلاع على أسماء الناجحين في الموقع الإلكتروني لوزارة العدل أو الصحيفة القانونية الالكترونية والصفحة الرسمية للوزارة على الفيسبوك”.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل كانت أصدرت أسماء الناجحين بتاريخ 20 تشرين الثاني المنصرم.

 


سانا