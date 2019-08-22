العدل تطلب نزع الفيميه عن سيارات القضاة وتشدد على الاشارات المعدنية

طلب تعميم صادر عن وزير العدل هشام الشعار بنزع الفيميه عن سيارات القضاة ، وبامكان القاضي الذي يريد وضع الفيميه الحصول على الرخصة اللازمة من وزارة الداخلية.



كما طلب عدم وضع الإشارة المعدنية التي تحمل شعار القضاء على لوحات السيارات كافة. وشدد التعميم على ضرورة وضع اللصاقة التي تحمل شعار القضاء على زجاج سياراة القاضي، مع اتخاذ الاجراءات المسلكية في حال مخالفةاحكام التعميم

وياتي التعميم بعد ان لاحظت وزارة العدل ظاهرة لصق حاجب الرؤية “الفيميه” على زجاج سيارات بعض القضاء وتثبيت شارات معدنية تباع في الاسواق تحمل شعار القضاء على لوحات السيارات بشكل مخالف لأحكام قانون السير، ناهيك عن استغلال الاشارات من الاشخاص الذين لاينتمون للاسرة القضائية ويسيؤون لسمعة القضاة.





الوطن اون لاين