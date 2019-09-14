الطيران المسير في الجيش اليمني يشن هجوماً واسعاً على منشآت نفطية سعودية

استهدف هجوم بطائرات دون طيار شركة أرامكو السعودية اليوم ما أدى إلى نشوب حريق كبير في منشأتين نفطيتين تابعتين لها.



ويأتي الهجوم في الوقت الذي يواصل فيه التحالف بقيادة النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمني ما تسبب بأكبر كارثة إنسانية في العالم ضاربا عرض الحائط بالقوانين الدولية وانتقادات المنظمات الحكومية والحقوقية الدولية.



وأعلن متحدث أمني بوزارة داخلية النظام السعودي في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس” أن فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو باشرت بإطفاء حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار حيث تمت السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما” مشيرا إلى أن الجهات المختصة باشرت التحقيق بملابسات الحادث.



وجاء في بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية أن سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية واسعة بعشر طائرات مسيرة استهدفت منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو أصابت أهدافها بدقة مبينا أن هذه العملية تأتي في إطار الحق المشروع والطبيعي في الرد على جرائم العدوان السعودي وحصاره المستمر على اليمن منذ خمس سنوات.



ولفت البيان إلى أن هذه العملية تعتبر إحدى أكبر العمليات في العمق السعودي وجاءت بعد عملية استخباراتية دقيقة ورصد مسبق وتوعدت القوات المسلحة اليمنية النظام السعودي من أن العمليات القادمة “ستكون أشد إيلاماً مما مضى طالما استمر في عدوانه وحصاره على الشعب اليمني”.



يذكر أن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أعلن في الـ 17 من آب الماضي أن سلاح الجو اليمني المسير نفذ أكبر عملية هجومية منذ بدء العدوان السعودي بعشر طائرات استهدفت حقل ومصفاة الشيبة التابعة لشركة أرامكو شرق السعودية.