بوتين لماكرون: ندعم جهود الجيش العربي السوري في مكافحة الإرهاب
أرتال أنقرة تحت النار: الجيش السوري يصل الطريق الدولي
الطيران الحربي يقصف رتلا تركيا ويمنعه من التقدم إلى خان شيخون
مطلبُ تركيا إنشاء منطقة عازلة في سورية يتعلّق بالنّفط وليس بالإرهاب
فطوم حيص بيص ملهمة إعلام المعارضة الخارجية
«المنطقة الآمنة»: 3 شرائط... ودور لأوجلان؟
تواصل المعارك على تخوم خان شيخون: الجيش يقترب من طريق حماه ــ حلب الدولي
ضبط أعداد كبيرة من انفاق المجموعات الإرهابية المسلحة تحت بلدات ريف ادلب الجنوبي.
تحرير موقع “كفرطاب” الأثري في إدلب
إصابة عدد من الأشخاص جراء انفجار سيارة مفخخة في حي الأربوية بمدينة القامشلي
الجيش يشدد الخناق على الإرهابيين في خان شيخون
الجيش السوري يسيطر على تل النار جنوب كفر سجنة
الجيش يقتحم 4 بلدات على مشارف خان شيخون جنوب إدلب
معارك جنوب إدلب مستمرة وأنقرة تضغط لتسريع إجراءات «المنطقة الآمنة»
الولايات المتحدة تعرقل افتتاح معبر “القائم” العراقي الحدودي مع سوريا

الطيران الحربي يقصف رتلا تركيا ويمنعه من التقدم إلى خان شيخون

نشر حساب في مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا مصورا قال إنه يوثق توقف رتل كبير للجيش التركي ، فيما تتساقط بالقرب منه قذائف يبدو أنها تحذيرية.


وذكر نشطاء سوريون أن الجيش السوري استهدف الرتل التركي المتجه إلى خان شيخون بنيرانه، وأجبره على التوقف.


ويُلاحظ أن رتل الجيش التركي مكون من عدد كبير من العربات المدرعة وآليات عسكرية أخرى وشاحنات وصهاريج وقود.


وكان نشطاء المعارضة السورية أكدوا في وقت سابق أن رتلا تركيا ضخما يتكون من 25 من الآليات والمعدات والشاحنات دخل من معبر باب الهوى الحدودي إلى الأراضي السورية، لكنه توقف بسبب قصف جوي.

 

 


المصدر: RT