الطيران الحربي السوري يكبد تنظيم “داعش” خسائر بالأفراد والعتاد في دير الزور وأرياف حماة وحمص والرقة

تكبد تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية خسائر بالأفراد والعتاد في ضربات مكثفة نفذها سلاحا الجو والمدفعية في الجيش العربي السوري على تجمعاته ومحاور تحركه في دير الزور.

ودمرت مدفعية الجيش تجمعات وتحصينات لتنظيم “داعش” الإرهابي في محيط البانوراما وحي الحميدية وفي قرية البغيلية بالريف الغربي.

ونفذ سلاح الجو غارات مكثفة على مقرات وتجمعات ونقاط تحصين لتنظيم “داعش” في محيط تلة الموارد المائية ومنطقة البانوراما وحيي الرشدية والكنامات ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من إرهابييه وتدمير مقر قيادة لهم في قرية الحصان بريف دير الزور الغربي.

واستعادت وحدات من الجيش العربي السوري أمس السيطرة على عدد من القرى وحقول النفط في ريفي دير الزور الغربي والرقة الجنوبي بعد تدمير 36 آلية لتنظيم “داعش” والقضاء على العديد من إرهابيه بينهم متزعمون سعوديون وتونسيون.

في السياق قضى سلاح الجو في الجيش العربي السوري على العديد من إرهابيي تنظيم “داعش” ودمر لهم عربات مدرعة ومرابض مدفعية شرق أثريا بريف حماة الشرقي.

وأفاد مصدر عسكري :أن الطيران الحربي السوري دمر تجمعات وعربات مزودة برشاشات ثقيلة لتنظيم “داعش” وأوقع قتلى بين إرهابييه غرب محطة الفهدي ومحيط بير الرميلان وتل رجوم وجنوب الزملة بريف الرقة الجنوبي.

وأضاف المصدر أن سلاح الجو كبد تنظيم “داعش” الإرهابي خسائر بالأفراد و دمر له تحصينات وسيارات مزودة برشاشات متنوعة في محيط منطقة حميمة وشرق الكدير بريف حمص الشرقي.

المصدر: سانا