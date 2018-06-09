الطفل السوري يزن طه… المعلق الرياضي الأول في برنامج الصداقة العالمي

يشارك الطفل يزن طه ابن الـ 11 عاماً وصاحب الموهبة الفريدة بالتعليق الرياضي في برنامج كرة القدم لأجل الصداقة إلى جانب مشاركين من 211 دولة ويقام حالياً بالتزامن مع افتتاح فعاليات كأس العالم بروسيا.

يزن الذي يقيم مع والديه في الكويت اختاره الاتحاد الرياضي العام نظراً لموهبته في التعليق الرياضي ليمثل وطنه سورية في فعاليات البرنامج والتي تتضمن انشطة ثقافية وتربوية ورياضية واجتماعية إضافة إلى حضور المباراة الافتتاحية لكأس العالم.

البرنامج الذي يضم أيضاً العديد من نجوم كرة القدم العالميين سيكون ليزن دور فعال فيه حيث بين والده زياد طه في تصريح لـ سانا إنه “سيكون المعلق رقم واحد لمعظم فعاليات البرامج الرياضية باللغتين العربية والانكليزية”.

ونفى والد يزن أن يكون ابنه قد تعاقد مع قنوات وفضائيات عربية للتعليق على مباريات كأس العالم مؤكداً حرصه ووالدته على تنمية مواهب ابنهما بالطريقة الصحيحة والاهتمام بتحصيله العلمي.

ويهدف البرنامج الذي تنظمه شركة غازبروم الروسية بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى نشر الصداقة والسلام والمحبة والتسامح والحفاظ على البيئة.

سانا