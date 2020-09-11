الصين.. 100 مليون جرعة من لقاح كورونا سيتم إنتاجها

كشف السفير الصيني في السعودية، تشن وي تشينج، بأنه سيتم إنتاج 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا، الذي تطوره بلاده، قبل نهاية العام الجاري.



وأوضح السفير الصيني عبر حسابه في تويتر، «أن الشركات الصينية تعمل على رفع القدرة الإنتاجية للقاح كورونا».



وأضاف «أنه يمكن الوصول بالإنتاج السنوي لمصنعي شركة سينوفارم، إلى 300 مليون جرعة»، مشيراً إلى أنه «سيتم توفير 100 مليون جرعة بنهاية العام الجاري، وأن بناء المرحلة الثانية من مصانع اللقاح ستعزز الإنتاج».



وكشف السفير الصيني أن بناء المرحلة الثانية من المصانع ستستغرق من 3 إلى 6 أشهر، وسيصل الإنتاج إلى 1.3 مليار جرعة.

وتسعى عدد من الدول إلى التوصل إلى لقاح فعال لفيروس كورونا الذي تسبّب حتى الآن في وفاة حوالي 900,052 شخص في العالم، منذ ظهوره في كانون الأول الماضي في الصين.



وتعمل مختبرات في الولايات المتحدة وأوروبا والبرازيل والبيرو وروسيا والصين بهدف العثور على اللقاح المنشود في وقت أعلنت خلاله منظمة الصحة العالمية أن 35 لقاحاً مرشحاً يتم اختباره سريرياً على الإنسان في مختلف أنحاء العالم.