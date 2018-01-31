الصين تطور طائرة عملاقة من دون طيار!

أكدت مصادر مطلعة على الشؤون التكنولوجية أن الصين تعمل على تطوير طائرة عملاقة بدون طيار، قادرة على حمل 20 طنا من الأسلحة والذخائر.

ووفقا للمعلومات فإن "شركة Tengoen الصينية تطور حاليا طائرة كبيرة من دون طيار قادرة على نقل 20 طنا من الذخائر والأسلحة لمسافات بعيدة تصل إلى 7500 كلم دون أن تتزود بالوقود".

ووفقا للمعلومات فإن "شركة Tengoen الصينية تطور حاليا طائرة كبيرة من دون طيار قادرة على نقل 20 طنا من الذخائر والأسلحة لمسافات بعيدة تصل إلى 7500 كلم دون أن تتزود بالوقود".