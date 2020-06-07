الصحة العالمية: لا نهاية لجائحة كورونا قبل اختفاء الفايروس من العالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن وباء كورونا المستجد “كوفيد 19″، لن ينتهي قبل اختفاء الفايروس من العالم.



ووفقاً لوكالة “رويترز”، فإن الصحة العالمية لفتت إلى أن بعض الدول تشهد زيادات طفيفة في حالات الإصابة بكورونا مع تخفيف إجراءات العزل العام.



بدورها، المتحدثة باسم المنظمة مارغريت هاريس، قالت: “الوباء لم ينته بعد ولن ينتهي حتى اللحظة التي لا يكون فيها الفايروس موجوداً بأي مكان في العالم”، داعية في هذا الإطار الناس للاستمرار بالتقيد بالإجراءات اللازمة لحماية أنفسهم من الفايروس.



وأضافت هاريس: “نرى في الدول بجميع أنحاء العالم أنه عند تخفيف إجراءات العزل العام وتدابير التباعد المكاني يفسر الناس هذا في بعض الأحيان على أن الأمر قد انتهى، لكن هذا غير صحيح”.



وكانت الصحة العالمية قد حذرت قيل أيام، من حدوث موجة ثانية من وباء كورونا خاصة مع بداية فصل الخريف.



يذكر أن الحصيلة العالمية لعدد الإصابات بفايروس كورونا المستجد حول العالم تجاوزت الـ 6.5 ملايين، فيما تجاوز عدد الوفيات حاجز الـ 383 ألف، حسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية.