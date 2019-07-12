الصباغ: مزاعم استخدام الكيميائي بدوما تشويه للحقائق

أكد مندوب سورية الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بسام الصباغ أن مزاعم استخدام السلاح الكيميائي في دوما جاءت بسبب انتصار الجيش العربي السوري على الإرهاب في الغوطة.



وأوضح السفير الصباغ خلال مؤتمر صحفي في لاهاي أن تقرير المنظمة حول مزاعم استخدام الكيميائي في دوما يشوه الحقائق وتجاهل شهادات الشهود في لاهاي حول الحادث مضيفاً: إن تقرير لجنة تقصي الحقائق يتضمن تحريضاً واضحاً ضد الدولة السورية ويفتقد المصداقية والموضوعية.



وذكر الصباغ أن تقرير هندرسون خلص إلى أن عبوتي الكلور تم إحضارهما إلى دوما بشكل يدوي موضحاً أن المواد الكيميائية كانت موجودة في مستودعات وأبنية كانت تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية في الغوطة الشرقية، داعياً لإجراء تحقيق شفاف وموضوعي فيما جرى بدوما للوصول إلى نتائج حقيقية بعيداً عن أي تسييس.



من جهته أكد مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اعتمدت في تقريرها حول الاستخدام المزعوم لأسلحة كيميائية في دوما على معلومات قدمها الإرهابيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن تقريرها يحوي الكثير من الثغرات والتناقضات.



وقال شولغين: طلبنا عقد منظمة حظر الأسلحة الكيمائية مؤتمراً صحفياً لنحصل على المزيد من الأجوبة حول أسئلتنا وتم رفض طلبنا.



من جهته قال ممثل وزارة الدفاع الروسية خلال المؤتمر: أكدنا أن عملية استفزازية نفذت في دوما وقدم خبراؤنا الأدلة على ذلك.



البعثة الروسية لفتت إلى أن التحليلات والتحقيقات تؤكد أن الفجوة التي خلفتها العبوة في الهجوم المزعوم وسعت بشكل يدوي وأضيفت سوائل إليها، مؤكدة أن العبوات في هجوم دوما المزعوم تم إيصالها باليد ولم يتم رميها من طائرة وهو ما يدل على تزوير ما جرى هناك.



وأشارت البعثة الروسية إلى أن العاملين في المشفى الذي تم إسعاف ضحايا الهجوم المزعوم إليه في دوما فندوا مزاعم منظمة “الخوذ البيضاء” الإرهابية، موضحةً أن السكان الذين كانوا في البناء الذي تم وضع العبوة فيه أكدوا عدم تعرضهم لأي عارض صحي غريب.



وقالت البعثة الروسية إن سكان البناء الذي تعرض للهجوم المزعوم لم يتعرفوا على أي من الجثث التي ظهرت في فيديوهات منظمة “الخوذ البيضاء” الإرهابية ولا على المسعفين المفترضين، مبينةً أن أحد سكان البناء الذي تعرض للهجوم المزعوم أكد أن الجثث التي ظهرت في فيديوهات منظمة “الخوذ البيضاء” الإرهابية لا تعود لساكنيه وتم جلبها إليه.



يتبع..