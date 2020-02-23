الشركات السورية توقع عشرات العقود التصديرية في معرض جلفود دبي

كشف مدير عام “هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات” إبراهيم ميده، عن توقيع عشرات العقود خلال معرض “جلفود 25” المنعقد في الإمارات، لتصدير المنتجات السورية إلى أسواق عديدة.



وقال بإن المعرض شكل إضافة جديدة في مجال تسويق المنتج السوري والترويج له وتعزيز وجوده في الأسواق الخارجية.



وأضاف رئيس القطاع الغذائي بـ”غرفة صناعة دمشق وريفها” طلال قلعه جي، أن الشركات السورية تواصلت خلال المعرض مع تجار المواد الغذائية من كل الدول وهو ما يساعد على دعم الصادرات السورية.



وأكد نائب رئيس لجنة التصدير في “غرفة تجارة دمشق” فايز قسومة بداية الشهر الجاري، أن “مصرف سورية المركزي” وعد بتصريف قيم صادرات الخضر والفواكه على السعر التفضيلي (البالغ 700 ل.س) بعد إضافة 15% عليه، أي يصبح سعر صرف الدولار 805 ليرات.



وأضاف قسومة أن ممثلي تجار ومصدري الخضر والفواكه طلبوا من حاكم المركزي حازم قرفول إعطاء ميزة للخضر والفواكه، ووعد قرفول بمساعدتهم والتنسيق مع هيئة تنمية الصادرات لدعم صادراتهم.





وقال مدير عام الهيئة إبراهيم ميده مؤخراً إن الصادرات السورية شهدت تحسناً واضحاً كميةً وقيمةً خلال 2018 دون ذكر لأرقامها، متوقعاً نموها بشكل أفضل هذا العام مع تحسن الوضع الاقتصادي وزيادة الإنتاج.