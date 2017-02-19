الشرطة الكينية تعتقل شخصين انضما إلى تنظيم داعش الإرهابي في سورية

أعلنت الشرطة الكينية أمس اعتقال شخصين انضما إلى تنظيم “داعش” الإرهابي وتلقيا تدريبات في صفوفه في سورية.



ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن فيليب تيمور قائد الشرطة في المنطقة الساحلية بكينيا قوله “إن ضباط وعناصر الشرطة تمكنوا من اعتقال رجل وأمرأة يحملان الجنسية الكينية بعد ان غادرا سورية عبر الحدود مع تركيا في تشرين الثاني الماضي ومن ثم تم ترحيلهما الى كينيا”.



وحول نظام رجب طيب أردوغان أراضى تركيا إلى ممر ومقر للتنظيمات الإرهابية ودعمها بالمال والسلاح كما قام بشراء النفط السوري المسروق من تنظيم “داعش” الإرهابي وبمعالجة مصابي الإرهابيين في المستشفيات التركية.



وأضاف تيمور أن المعتقلين سافرا إلى سورية وانضما إلى تنظيم “داعش” الإرهابي وتلقيا التدريب في صفوفه وتم اعتقالهما فور وصولهما إلى كينيا قادمين من تركيا.

وكالات