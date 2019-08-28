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الشرطة العسكرية الروسية تقيم نقطة مراقبة بالقرب من نقطة الأتراك في مورك

أقامت الشرطة العسكرية الروسية نقطة تفتيش على بعد كيلو متر واحد فقط من نقطة المراقبة التركية رقم 9، الواقعة في محيط مدينة مورك بريف حماة الشمالي.

وكان مصدر عسكري في الجيش السوري قد أعلن إحكام الطوق على ريف حماة الشمالي كاملاً و عدد من البلدات والقرى ومنها مورك ومحيطها، حيث توجد نقطة المراقبة التركية التاسعة.


وأفادت مصادر حينها بأن الجيش السوري طوّق نقطة المراقبة التركية التاسعة، تزامناً مع بسط سيطرته على قرى وبلدات البويضة ومعركبة واللحايا ومورك في الريف الشمالي لحماة.