الشاي يقلص خطر الإصابة بالخرف

اكتشف باحثون من سنغافورة أن تناول فنجان واحد من الشاي يومياً بإمكانه أن يقلص خطر الإصابة بالخرف بنسبة 50%، وأن من يحملون جين الخرف يمكن أن يخفضوا ضعف الإدراك عند الشيخوخة بنسبة 86%.

وأشار باحثون إلى أن مركبات أوراق الشاي، سواء كان شاياً أسود أم أخضر، تحتوي مواد مضادة للأكسدة والالتهابات، كما أن تناول الشاي على المدى الطويل، يساعد على ملء الجسم بمضادات الأكسدة القوية التي تعزز الوظائف الإدراكية.

هذا وقد أجريت الدراسة على مجموعة من البالغين الذين تزيد أعمارهم على 55 عاماً لمدة 7 سنوات، وتم جمع البيانات عن حياتهم وظروفهم الصحية وأنشطتهم البدنية، حيث تم تقييم المشاركين في الدراسة كل عامين لفحص الوظائف الإدراكية لديهم وذلك باستخدام أدوات تقييم موحدة.

وكالات